الحكومة الكورية تعلن عن المعايير المطلوبة لتخفيف إلزامية ارتداء الكمامات

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قال رئيس الوزراء "هان دوك سو" اليوم الجمعة إن الحكومة ستحدد موعد تخفيف إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة، إذا تم استيفاء معيارين على الأقل من أربعة معايير.وجاء تصريح "هان" خلال ترؤسه اجتماعا للوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، حيث أضاف أن الوكالة ستقوم بتحديد المعايير المطلوبة لتخفيف إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة بعد الاستماع إلى آراء الخبراء.وقال رئيس الوزراء "هان" إن المعايير الأربعة تشمل الاستقرار في وضع حالات الإصابات اليومية، وانخفاض عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الخطيرة وعدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس، وقدرات الاستجارة الطبية المستقرة، والحصانة داخل المجموعات المعرضة لخطر كبير.وأضاف أن إلزامية ارتداء الكمامات سيتم الحفاظ عليها في المستشفيات والصيدليات ومرافق الرعاية الاجتماعية لفترة من الزمن، حتى إذا تم تخفيف إلزامية ارتداء الكمامات في غير ذلك من الأماكن المغلقة.