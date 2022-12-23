بيونغ يانغ تنتقد مساعي واشنطن لإصدار بيان لمجلس الأمن ضد إطلاقها الصاروخي

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انتقدت كوريا الشمالية بشدة الولايات المتحدة بسبب مساعيها لإصدار بيان رئاسي في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة يدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات في نوفمبر.وفي تصريح نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الجمعة، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الشمالية إن الولايات المتحدة تحاول إصدار بيان رئاسي لمجلس الأمن يدين حق كوريا الشمالية في الدفاع عن النفس.وأضاف المتحدث أن كوريا الشمالية أصدرت بالفعل تحذيرا واضحا من أن تلك المحاولات الأمريكية "الحمقاء" ستؤدي إلى "عواقب وخيمة للغاية"، واصفا تلك الخطوة بأنها استعراض لـ"تجاهل سيادة كوريا الشمالية ومحاولة للتدخل في شؤونها الداخلية"، وحذر من أن كوريا الشمالية تراقب عن كثب تلك "التحركات المتهورة" من قبل الولايات المتحدة.وقد أفادت بعض التقارير بأن الولايات المتحدة أعدت مسودة البيان مؤخرا ووزعتها على الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي.