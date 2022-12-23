إصابات كورونا الجديدة تنخفض إلى نطاق 60 ألفا

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قالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا بلغ 68 ألفا و168 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابيةن بالفيروس إلى 28 مليونا و534 ألفا و558 حالة.وانخفضت الإصابات اليومية الجديدة بمقدار 7576 إصابة مقارنة باليوم الأسبق، وزادت بمقدار 1215 إصابة مقارنة بيوم الخميس من الأسبوع الماضي.ومن بين حالات الإصابة الجديدة، تم تأكيد 95 حالة لدى الوافدين من الخارج.وبلغ عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الخطيرة 530 شخصا، بانخفاض مقداره 17 شخصا مقارنة باليوم الأسبق، مسجلا بذلك أعلى من 500 شخص لليوم السادس على التوالي.كما زاد عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس بمقدار 63 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات 31 ألفا و674 حالة وفاة حتى الآن.