تقرير يقول إن كوريا الشمالية تحقق تقدما في الصواريخ التي تعمل بالوقود الصلب

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قال تقرير نشره موقع "نورث 38" الأمريكي لمراقبة كوريا الشمالية إن الاختبار الأخير الذي أجرته بيونغ يانغ على محرك صاروخي يعمل بالوقود الصلب يشير إلى أنها تطور نظام دفع يعمل بالوقود الصلب يمكن استخدامه في الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.وقد زعمت كوريا الشمالية يوم الجمعة الماضي أنها أجرت تجربة ناجحة على محرك صاروخي يعمل بالوقود الصلب في اليوم السابق.وأضاف التقرير أن ذلك الاختبار هو أول مؤشر مباشر على أن بيونغ يانغ تطور نظام دفع يمكن استخدامه في الصواريخ البالستية العابرة للقارات التي تعمل بالوقود الصلب، أو الصواريخ الباليستية التي تُطلق من غواصات بمدى عابر للقارات.ووصف التقرير ذلك الاختبار بأنه "تقدم مهم نحو هذه الأنظمة"، متوقعا أن يكون المحرك الصاروخي الجديد مخصصا لصاروخ باليستي عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب، مما سيمكن كوريا الشمالية من إطلاق صواريخ من مياهها الخاصة لاستهداف الأراضي الأمريكية.وتوقع التقرير أن تجري كوريا الشمالية المزيد من الاختبارات المماثلة في المدى القريب، وقد تعرض صاروخا جديدا من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات في عروضها العسكرية المستقبلية.