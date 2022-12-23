السياسة النقدية الكورية تركز على استقرار الأسعار في العام القادم

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أعلن البنك المركزي الكوري اليوم الجمعة أن سياسته النقدية ستواصل في العام القادم التركيز على استقرار الأسعار في ظل ارتفاع التضخم، ملمحا بذلك إلى رفع سعر الفائدة مجددا. وقد تم تحديد تلك الاستراتيجية في تقرير صادر عن البنك المركزي حول اتجاه السياسات النقدية والائتمانية للعام القادم، والتي تضمنت خططا لإدارة أسعار الفائدة والقروض الرئيسية.وتوقع البنك أن يعاني الاقتصاد الكوري من تباطؤ في النمو مع زيادة طفيفة في الوظائف في العام القادم، بسبب التباطؤ الاقتصادي ورفع سعر الفائدة.وتوقع البنك أيضا أن يظل معدل التضخم في العام القادم أعلى بكثير من النطاق المستهدف البالغ 2%، ليكون في حدود 3.5% تقريبا.وقال البنك المركزي إنه سيطبق سياساته النقدية للوفاء بالمستوى المستهدف للتضخم على المدى البعيد، كما أكد أنه سيقوم بتعديل سعر الفائدة مع مراعاة الأسعار والظروف الاقتصادية، وكذلك الأسواق المالية وسوق الصرف الأجنبي.