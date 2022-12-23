وزارة الخارجية الكورية تطلق فريق عمل لدعم صادرات الشركات

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قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إنها أطلقت فريق عمل من أجل دعم الصادرات والحصول على صفقات للشركات الكورية.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية "ليم سو سوك" في موجز صحفي أمس الخميس إن وزير الخارجية "بارك جين" عقد أول اجتماع لفريق العمل الذي سيقوم بدور في تقديم الدعم الدبلوماسي للشركات الكورية بشأن الصادرات والحصول على صفقات في الخارج، خاصة في مجالات الصناعة الدفاعية، والإنشاءات، وبناء الوحدات الصناعية، والطاقة، والمصادر الطبيعية.وأكد أن وزارة الخارجية ستقوم برصد اتجاهات السوق العالمية وتعزيز دبلوماسية المبيعات عالية المستوى، باستخدام شبكة البعثات الدبلوماسية، لتحقيق قفزة للاقتصاد الكوري.وكان الرئيس الكوري "يون صوك يول" قد شدد يوم الثالث والعشرين من شهر نوفمبر الماضي على أهمية زيادة التصدير والحصول على المزيد من الصفقات في الخارج لتحقيق نمو للاقتصاد الكوري، والتغلب على الركود الاقتصادي العالمي.