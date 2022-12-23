الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

السياسية

وزارة الخارجية الكورية تطلق فريق عمل لدعم صادرات الشركات

Write: 2022-12-23 14:27:50Update: 2022-12-23 14:35:55

وزارة الخارجية الكورية تطلق فريق عمل لدعم صادرات الشركات

Photo : YONHAP News

قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إنها أطلقت فريق عمل من أجل دعم الصادرات والحصول على صفقات للشركات الكورية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية "ليم سو سوك" في موجز صحفي أمس الخميس إن وزير الخارجية "بارك جين" عقد أول اجتماع لفريق العمل الذي سيقوم بدور في تقديم الدعم الدبلوماسي للشركات الكورية بشأن الصادرات والحصول على صفقات في الخارج، خاصة في مجالات الصناعة الدفاعية، والإنشاءات، وبناء الوحدات الصناعية، والطاقة، والمصادر الطبيعية.
وأكد أن وزارة الخارجية ستقوم برصد اتجاهات السوق العالمية وتعزيز دبلوماسية المبيعات عالية المستوى، باستخدام شبكة البعثات الدبلوماسية، لتحقيق قفزة للاقتصاد الكوري.
وكان الرئيس الكوري "يون صوك يول" قد شدد يوم الثالث والعشرين من شهر نوفمبر الماضي على أهمية زيادة التصدير والحصول على المزيد من الصفقات في الخارج لتحقيق نمو للاقتصاد الكوري، والتغلب على الركود الاقتصادي العالمي.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;