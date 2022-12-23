كوريا الشمالية تطلق صاروخين قصيري المدى باتجاه البحر الشرقي

Photo : YONHAP News

قالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين قصيري المدى باتجاه البحر الشرقي اليوم الجمعة.وقالت الهيئة إنها رصدت إطلاق الصاروخين من منطقة "سونان" في "بيونغ يانغ" باتجاه البحر الشرقي. وتعمل السلطات العسكرية في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على تحليل تفاصيل الإطلاق، بما في ذلك مدى الصاروخ وسرعته وارتفاعه.ويأتي الإطلاق الصاروخي الأخير بعد 5 أيام من إعلان هيئة الأركان المشتركة أمس الأحد أن الشمال أطلق صاروخين متوسطي المدى بزاوية مرتفعة من منطقة "تونغ تشانغ ري" في اتجاه البحر الشرقي أيضا.وزعمت كوريا الشمالية في اليوم التالي أنها أجرت اختبارا مهما في المراحل النهائية لتطوير قمر صناعي للاستطلاع العسكري في محطة إطلاق الأقمار الصناعية في "سو هيه".وأصدرت كوريا الشمالية صورا منخفضة الجودة باللونين الأبيض والأسود للعاصمة الكورية الجنوبية سيول ومدينة "إنتشون" من الفضاء، وقالت إنها تسعى لاستكمال تطوير القمر الصناعي الاستطلاعي بحلول إبريل من عام 2023.وقد أطلقت كوريا الشمالية 38 صاروخا باليستيا و3 صواريخ كروز في هذا العام.