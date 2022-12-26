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المحلية

الحكومة الكورية تزيل قيود الملكية العقارية عن مناطق إضافية

Write: 2022-12-26 09:46:29

الحكومة الكورية تزيل قيود الملكية العقارية عن مناطق إضافية

Photo : YONHAP News

صرح وزير المالية والاستراتيجية الكوري الجنوبي "تشو كيونغ هو" أمس الأحد بأن الحكومة سوف تزيل اللوائح العقارية لمناطق إضافية بدءا من الشهر القادم.
وقال الوزير "تشو" في برنامج أذاعه تلفزيون كي بي إس، إن الحكومة ستقدم أيضا إلى البرلمان في فبراير مشروع قانون يهدف إلى تخفيف ضرائب الاستحواذ الثقيلة على العديد من مالكي المنازل.
وأعرب الوزير "تشو" عن أمله في أن تساعد هذه الخطوات في كبح التدهور الحاد في سوق العقارات.
وقال وزير المالية أيضا إن الحكومة ستعلن الشهر القادم عن إلغاء لوائح الملكية العقارية، بما في ذلك مناطق المضاربة.
وكانت الحكومة الكورية قد قررت في نوفمبر رفع القيود العقارية في جميع المناطق باستثناء سيول وبعض المناطق في مقاطعة كيونغ كي.
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