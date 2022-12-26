الكنائس الكورية تحتفل بالكريسماس دون قيود على الحضور

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أقامت الكنائس والكاتدرائيات في جميع أنحاء كوريا احتفالات وصلوات بمناسبة عيد الميلاد، الكريسماس، أمس الأحد، دون قيود على الحضور لأول مرة منذ بدء جائحة كورونا.وأقامت أبرشية سيول الكاثوليكية قداسا بمناسبة عيد الميلاد برئاسة رئيس الأساقفة "تشونغ سون تيك" في الساعة 12 من صباح الأحد في كاتدرائية "ميونغ دونغ". وألقى "تشونغ" رسالة بمناسبة عيد الميلاد صلى فيها من أجل الحب والسلام للجميع في كل أنحاء العالم بمناسبة عيد الميلاد، وهو العيد الذي يحتفل بميلاد السيد المسيح.كما ترأس الكاردينال "يو هيونغ شيك"، الوزير في الفاتيكان الذي يزور كوريا الجنوبية حاليا في إجازة، قداس عيد الميلاد في كنيسة كاثوليكية في مدينة "آسان" بمقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ".وأقام المجتمع البروتستانتي أيضا قداسا للاحتفال بعيد الميلاد بدون حدود للجمهور، واقامت كنيسة "يوئيدو" ست قداسات لعيد الميلاد اعتبارا من الساعة 7 من صباح أمس الأحد مع عدم وجود قيود على المشاركين.واستضافت جمعية الكنائس البروتستانتية التقدمية والمنظمات المسيحية قداسا مشتركا في ساحة محطة قطارات سيول بعد ظهر أمس الأحد.