رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق في سيول العام القادم

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من المتوقع رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق في منطقة العاصمة الكورية سيول، حيث استبعدت ميزانية الحكومة للعام القادم الأموال المخصصة لتعويض العجز المتزايد في قطاع المترو.ووفقا لحكومة مدينة سيول أمس الأحد، تم استبعاد أموال تعويضات الخدمة العامة لمشغلي مترو الأنفاق في الحكومات المحلية من الميزانية البالغة 639 تريليون وون، التي أقرها البرلمان يوم السبت.وكانت تلك الأموال تخصص كدعم تقدمه الحكومة لتشغيل خدمات السكك الحديدية بموجب التزام الخدمة العامة.وقال عمدة سيول "أوه سيه هون" مؤخرا إن حكومة المدينة يجب أن تدرس مسألة رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق العام القادم ما لم تعوض الحكومة المركزية العجز المتزايد من ركوب المترو المجاني للمواطنين المسنين.وقد ظلت أجرة مترو الأنفاق الأساسية لخطوط مترو الأنفاق في العاصمة عند 1250 وون لمدة ثماني سنوات، منذ الارتفاع الأخير في عام 2015.