مقترضو الرهون العقارية ينفقون 60% من دخلهم في سداد الديون

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أظهرت بيانات جديدة أن مقترضي الرهون العقارية العادية في كوريا ينفقون حوالي 60 في المائة من دخولهم في سداد أصل الدين والفائدة، وذلك نتيجة للارتفاع المستمر في أسعار الفائدة.ووفقا لقاعدة بيانات ديون الأسر التي أعدها البنك المركزي الكوري وكشف عنها اليوم الاثنين، بلغ متوسط نسبة خدمة الدَيْن لمقترضي الرهون العقارية 60.6% في الربع الثالث من هذا العام، متجاوزا مستوى 60% لأول مرة منذ 3 أعوامن ونصف. ويذكر أن متوسط نسبة خدمة الدين يقيس المبلغ الذي يتعين على المقترض دفعه من حيث المبدأ ومدفوعات الفائدة بما يتناسب مع دخله السنوي.وكان الرقم يحوم حول 55 في المائة منذ النصف الأول من عام 2020، لكنه بدأ في الارتفاع ليتجاوز 57 في المائة في الربع الثالث من العام الماضي في المرحلة الأولى من تحرك البنك المركزي المستمر لرفع سعر الفائدة القياسي بهدف ترويض التضخم المتزايد. ثم ارتفع بعد ذلك إلى 57.8% في الربع الأخير من العام الماضي، و58.7% في الربع الأول من هذا العام، و59.4% في الربع الثاني.وأظهرت بيانات البنك المركزي أن متوسط نسبة خدمة الدين لأولئك الذين عليهم قروض رهن عقاري وقروض ائتمان قد تجاوز مستوى 70 في المائة حتى أواخر أكتوبر، مما يشير إلى تزايد الضغوط المالية على العديد من الأسر بسبب زيادة تكاليف الاقتراض.