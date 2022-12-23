استمرار الطقس البارد في كوريا اليوم الاثنين

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ستستمر اليوم الاثنين موجة البرودة الشديدة التي تجتاح كوريا الجنوبية منذ عدة أيام، مع توقعات بأن يصل أعلى متوسط لدرجات الحرارة اليوم في سيول خلال النهار إلى درجة التجمد. وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية إن منطقة العاصمة سجلت انخفاضا في درجات الحرارة خلال فترة صباح اليوم لتصل إلى أقل من 7 درجات مئوية تحت الصفر، وسوف ترتفع إلى حوالي درجة واحدة فوق الصفر في فترة ما بعد الظهر.وسوف تبقى بعض المناطق الأخرى في البلاد تحت درجة الصفر المئوي في فترة ما بعد الظهر، بينما ستشهد بعض المناطق الجنوبية عودة درجات الحرارة إلى الارتفاع لحوالي 9 درجات مئوية. ويذكر أنه حتى الساعة 5 صباحا، بلغت درجات الحرارة في مدينة "تشون تشُن" بمقاطعة "كانغ وان" 13 درجة مئوية تحت الصفر، بينما كانت درجات الحرارة في نفس الوقت في مدينة "سو وان" أقل من 10.4 درجة، وفي مدينة "إنتشون" 5.7 درجة.وقال التقرير إن درجة الحرارة المحسوسة التي تسببها الرياح ستجعل الناس يشعرون ببرودة أكثر، كما ستتساقط الثلوج بمغداتت تتراوح بين واحد إلى خمسة سنتيمترات في جزيرة أوللونغ وجزر دوكدو حتى فترة بعد ظهر الغد الثلاثاء.