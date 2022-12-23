البرلمان يناقش القوانين المقرر انتهاء صلاحيتها بحلول نهاية العام

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من المقرر أن تجتمع الأحزاب السياسية الكورية اليوم الاثنين لمناقشة التمديدات المحتملة للعديد من القوانين الخاصة الرئيسية التي من المقرر أن تنتهي صلاحيتها بحلول نهاية هذا العام. وفي وقت سابق، اتفق قادة حزب "قوة الشعب" الحاكم والحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، " جو هو يونغ" و"بارك هونغ غُن" على عقد جلسة كاملة للبرلمان اليوم لإقرار تلك القوانين. وكجزء من هذه الجهود، ستقوم لجنة البيئة والعمل التابعة للبرلمان بتشكيل لجنة فرعية للتداول بشأن مراجعات قانون معايير العمل المتعلقة بتمديد أنظمة العمل الإضافية لمدة ثماني ساعات أسبوعيا في الشركات الصغيرة. ويذكر أنه عند بدء تطبيق نظام العمل لمدة 52 ساعة في الأسبوع في يوليو 2018، سمحت الحكومة بتأجيل تنفيذه في الشركات الصغيرة لمنحها بعض الوقت للتكيف مع هذا التغيير. وبموجب القانون الحالي، سيُسمح للشركات التي يقل عدد موظفيها عن 30 موظفا أن يعمل عمالها ثماني ساعات أسبوعيا بالإضافة إلى ذلك حتى نهاية هذا العام. ومن المقرر أن تناقش لجنة الصحة والرعاية في البرلمان تعديلات على قانون التأمين الصحي الوطني الذي يضمن المساعدة المالية الحكومية لنظام التأمين الصحي. ويتفق الحزبان على تمديد الضمان، ولكن يصر الحزب الحاكم على تمديد الضمان لمدة خمس سنوات فقط وسط مخاوف بشأن السلامة المالية طويلة الأجل لنظام التأمين الصحي، بينما يرى الحزب المعارض أنه يجب أن يكون الضمان دائما. وبالإضافةى إلى ذلك ستعالج لجنة التشريع والقضاء في البرلمان مسألة تمديد نظام أسعار الشحن الآمن بالشاحنات، المصمم لتشجيع القيادة الآمنة من خلال ضمان الحد الأدنى من أسعار الشحن.