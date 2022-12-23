معدلات تأييد الرئيس يون تواصل الارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي

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أظهر استطلاع للرأي أن معدلات تأييد الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" قد استمرت في الارتفاع، منذ أن تجاوزت في وقت سابق من هذا الشهر مستوى 40% لأول مرة منذ ستة أشهر.وأجرت شركة "ريال ميتر" الاستطلاع على حوالي ألفين وخمسمائة ناخب الأسبوع الماضي ونشرت نتائجه اليوم الاثنين، موضحة أن 41.2% من المستجيبين قالوا إنهم يعتقدون أن الرئيس يقوم بعمل جيد، مما يمثل زيادة بمقدار 0.1% مقارنة بالأسبوع الماضي.وارتفعت نسبة تأييد الرئيس يون بمقدار 2.7 نقطة مئوية في الأسبوع السابق حيث وصلت إلى 41.1%، متجاوزة مستوى 40 بالمائة في استطلاعات شركة "ريال ميتر" للمرة الأولى منذ الأسبوع الأخير من شهر يونيو الماضي.كما انخفضت التقييمات السلبية المتعلقة بأداء الرئيس بنسبة 0.2 نقطة مئوية، لتصل إلى 56.6%.ويشار إلى أن الاستطلاع الذي نفذته شركة "ميديا تريبيون" وأجري في الفترة من الاثنين إلى الجمعة من الأسبوع الماضي، كان بمستوى ثقة يبلغ 95%، وبهامش خطأ يبلغ زائد أو ناقص 2%.