المحكمة تنظر في اعتقال رئيسة منطقة يونغ سان بسبب قضية حادث التدافع

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من المتوقع أن يتم اليوم الاثنين تحديد ما إذا كان سيتم اعتقال "بارك هي يونغ" رئيسة منطقة "يونغ سان" بسبب حادث التدفاع المميت الذي وقع حي "إي تيه وان" مؤخرا.وسوف تبدأ محكمة منطقة غرب سيول مداولات بشأن الأمر القضائي المطلوب بخصوص "بارك" ومسؤول كبير آخر في منطقة "يونغ سان"، بجلسة استماع ستعقد في الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الاثنين.ويذكر أن كلا من "بارك" و"تشو وان جون" مدير إدارة شؤون سلامة السكان ومعالجة الكوارث، يواجه اتهامات بإهمال مهني أدى إلى حدوث وفيات، فيما يتعلق بالكارثة التي وقعت يوم 29 أكتوبر الماضي التي أودت بحياة 159 شخصا.وقد اتهمت وحدة الشرطة الخاصة التي تحقق في حادث التدافع في حيّ "إي تيه وان" التابع لمنطقة "يونغ سان"، رئيسة الحي "بارك" بمحاولة إتلاف الأدلة من خلال استبدال هواتفها.كما تم إلقاء القبض على اثنين من كبار ضباط الشرطة السابقين في منطقة "يونغ سان"، بمن في ذلك رئيس مركز الشرطة السابق "لي إيم جيه"، لصلتهما بالحادث.