المفاعلات النووية تسهم بأكثر من 30% من الكهرباء في كوريا

Photo : YONHAP News

أشارت بيانات حديثة إلى أن نسبة الكهرباء المولدة من المفاعلات النووية في كوريا الجنوبية من بين جميع مصادر الكهرباء، قد سجلت أعلى مستوى لها منذ سبع سنوات هذا العام، نتيجة لدعم إدارة الرئيس "يون صوك يول" لصناعة الطاقة النووية.وأظهرت بيانات بورصة الطاقة الكورية اليوم الاثنين أنه تم تداول حوالي 152 ألف غيغاوات في الساعة من الكهرباء المولدة من المفاعلات النووية في البلاد خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من هذا العام. ويمثل هذا الرقم 30.7% من إجمالي حجم تجارة الكهرباء خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر، وهو أعلى رقم خلال فترة أحد عشر شهرا منذ عام 2015.وكانت نسبة الكهرباء المولدة بالطاقة النووية حتى عام 2016 تحوم فوق نسبة 30 بالمائة من جميع معاملات الطاقة الكهربائية، وهي الصفقات التي تشتري بموجبها شركة كوريا للطاقة الكهربائية، التي تديرها الدولة، الكهرباء من شركات توليد الطاقة، باستثناء عام 2013.ومع ذلك، فقد انخفضت إلى أقل من 30 بالمائة بدءا من عام 2017 تحت إدارة الرئيس السابق "مون جيه إين"، وسط مساعيها للتخلص التدريجي من الطاقة النووية.