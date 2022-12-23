بايدن يوقع على مشروع قانون تفويض الدفاع

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صرحت الرئاسة الأمريكية، البيت الأبيض، بأن الرئيس "جو بايدن" قد وقع على مشروع قانون تفويض الدفاع للعام القادم.ويشمل قانون تفويض الدفاع الأمريكي تنفيذ إنفاق عسكري بمقدار 858 مليار دولار، إضافة إلى تنفيذ السياسات الأمنية التي ستنتهجها الحكومة الأمريكية في العام القادم.وينص القانون على الحفاظ على حجم القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية بنفس المستوى الحالي البالغ 28 ألفا و500 جندي، كما يؤكد تعهدات الولايات المتحدة بتعزيز قوة كوريا الجنوية من خلال الردع الموسع بناء على اتفاقية الدفاع المشترك الموقعة بين البلدين.ويدعو القانون إلى تقديم تقرير للكونغرس الأمريكي حول استراتيجية الاستجابة للقدرة النووية لروسيا والصين وكوريا الشمالية في غضون 270 يوما من دخول القانون حيز التنفيذ.كما يضم القانون التصريح بما يصل إلى 10 مليارات دولار من المساعدة الأمنية لتايوان خلال السنوات الخمس القادمة لتخصيصها في شراء أسلحة من الولايات المتحدة.كما يدعو القانون مجلس الأمن القومي إلى تشكيل فريق عمل لمواجهة الضغوط الاقتصادية الصينية، وتقديم تقرير للكونغرس حول نتائج أعمال الفريق.