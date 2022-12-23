ارتفاع حصة المحطات النووية من إجمالي الكهرباء المتداولة في كوريا إلى 30%

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ارتفعت حصة المحطات النووية من إجمالي حجم الكهرباء المتداولة في كوريا الجنوبية لتصل إلى 30% هذا العام، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها منذ 7 سنوات.ووفقا لتقرير صادر عن بورصة الكهرباء اليوم الاثنين، بلغ إجمالي حجم كهرباء المحطات النووية 152 ألفا و958 غيغاواط في الساعة خلال الـ11 شهرا الأولى من هذا العام، مما يمثل 30.7% من إجمالي حجم الكهرباء المتداولة في كوريا.وكانت حصة المحطات النووية من إجمالي حجم الكهرباء قد تجاوزت 30% حتى عام 2016 باستثناء عام 2013، لكنها انخفضت إلى أقل من 30% منذ عام 2017 الذي تم فيه تنصيب الرئيس السابق "مون جيه إين".وقال التقرير إنه من المتوقع أن يتجاوز إجمالي حجم الكهرباء التي تنتجها المحطات النووية لهذا العام الرقم القياسي الذي تم تم تسجيله في عام 2015، وهو 157 ألفا و167 غيغاواط في الساعة.وطبقا لتقرير صادر عن شركة الكهرباء الكورية، بلغ إجمالي حجم توليد الكهرباء للمحطات النووية 146 ألفا و820 غيغاواط في الساعة خلال الـ10 أشهر الأولى من هذا العام، بزيادة نسبتها 14.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وزادت قدرة المحطات النووية في كوريا الجنوبية على توليد الكهرباء من 23 ألفا و250 ميغاواط إلى 24 ألفا و650 ميغاواط بعد انطلاق التشغيل التجاري لمحطة "شين هانول رقم 1" في ديسمبر الجاري.