البرلمان الكوري يصادق على ميزانية الحكومة للعام القادم

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صادق البرلمان الكوري على ميزانية الحكومة للعام القادم، بعد مرور 22 يوما من الموعد النهائي المحدد قانونيا.وتمت المصادقة على الميزانية في تصويت جرى أول من أمس السبت بموافقة 251 صوتا مقابل معارضة 4 أصوات وامتناع 18 نائبا عن التصويت.وبهذا، تم إيجاز ميزانية العام القادم بشكل نهائي عند 638.7 تريليون وون، أي أقل من مشروع الميزانية الأصلي الذي قدمته الحكومة بمقدار 300 مليار وون.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تخفيض حجم ميزانية الحكومة خلال مراجعتها البرلمانية منذ 3 سنوات.كما صادق البرلمان على 19 من مشروعات القوانين ذات الصلة بميزانية الحكومة، بما في ذلك مشروع القانون الخاص بتخفيض ضرائب الشركات بمقدار 1% في كل شريحة من الشرائح الضريبية الأربع.ولم ينجح المعسكران الحاكم والمعارض من الأحزاب السياسية في التوصل إلى اتفاق بشأن بعض القضايا الرئيسية الملحة المثيرة للجدل حتى آخر لحظة من إجراء التصويت.ونفى حزب قوة الشعب الحاكم ادعاء الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي بأن التخفيضات الضريبية للشركات مخصصة فقط للأثرياء، ووصفه بأنه بمجرد حجة سياسية لا تستند إلى الحقائق.وبدوره، قال الحزب المعارض الرئيسي إن حجة الحزب الحاكم بأن تخفيض ضرائب الشركات سيؤدي إلى زيادة الاستثمار، هي ادعاء لا أساس له.أما مكتب الرئاسة فأعرب عن عن عدم رضاه عن ميزانية الحكومة التي وافق عليها البرلمان.وقال نائب المتحدث باسم مكتب الرئاسة "لي جيه ميونغ" إن خطة الحكومة لضخ الأموال في إحياء الاقتصاد أصبحت ضعيفة بسبب نفوذ الحزب المعارض الرئيسي الذي يحتل أغلبية المقاعد البرلمانية.