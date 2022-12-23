الجيش الكوري الجنوبي يحاول إسقاط طائرات مسيرة كورية شمالية بالقرب من سيول

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عبرت طائرات مسيرة يُشتبه في كونها من كوريا الشمالية الحدود بين الكوريتين إلى الجنوب اليوم الاثنين، مما دفع كوريا الجنوبية إلى تحريك طائراتها العسكرية لإسقاطها.ووفقا لهيئة الأركان المشتركة، تم رصد العديد من المركبات الجوية المسيرة بدون عنصر بشري، يُفترض أنها من كوريا الشمالية، في المناطق الحدودية لمقاطعة "كيونغ كي" بدءا من الساعة 10:25 صباحا.وقد حلقت تلك المركبات عبر خط ترسيم الحدود العسكرية بين الكوريتين، وشوهدت وهي تحلق فوق مناطق في "كيمبو" وجزيرة "كانغهوا" ومدينة "باجو" بمقاطعة "كيونغ كي".ووفقا لعدة مصادر حكومية، حلقت الطائرات المسيرة فوق مناطق سكنية مدنية في "باجو"، كما اقتربت من العاصمة سيول.وقال الجيش إنه تم رصد الطائرات المسيرة بالعين المجردة، وهي ذات حجم مماثل لحجم الطائرات بدون طيار الكورية الشمالية التي تم العثور عليها في كوريا الجنوبية في عام 2014.وحاول الجيش الكوري الجنوبي إسقاط تلك الطائرات، حيث نشر المقاتلات العسكرية والمروحيات الهجومية.كما أرسل الجيش طائرة هجومية خفيفة من طراز "كيه إيه-1" في وقت سابق من اليوم استجابة لدخول الطائرات المسيرة، لكن الطائرة سقطت لسبب غير معلوم، واستطاع الطياران اللذان كانا على متنها مغادرتها بأمان قبل سقوطها.وهذه هي المرة الأولى التي تعبر فيها طائرات مسيرة من كوريا الشمالية الحدود منذ يونيو 2017، عندما تم العثور على طائرة بدون طيار يشتبه في كونها من كوريا الشمالية بعد سقوطها في جبل في "إنجي" بمقاطعة "كانغ وان".