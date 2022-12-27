رئيس الحزب المعارض يقول إن أعمال البرلمان تمنعه من استجواب النيابة

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قال رئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ" في تصريحات أدلى بها أمس الاثنين إنه سيكون من الصعب عليه المثول أمام استجواب النيابة العامة يوم الأربعاء بسبب الأحداث المقررة والجلسة البرلمانية الكاملة.وأدلى رئيس الحزب الديمقراطي بهذه التصريحات للصحفيين في مقر البرلمان حيث أوضح أيضا أنه سيناقش البدائل الممكنة ليوم الأربعاء مع النيابة عبر محاميه، وكذلك سبل المضي قدما في التحقيقات.وكانت النيابة العامة قد استدعت "لي" يوم الخميس الماضي للاستجواب بشأن مزاعم بأنه قبل تبرعات بقيمة 16 مليون وون من خلال نادي "صونغ نام" مقابل خدمات إدارية عندما كان المالك الفعلي لنادي كرة القدم ورئيسا لبلدية المدينة في عام 2010. وبينما ادعى "لي" أنه تمت تبرئته من تلك الاتهامات مع إغلاق القضية ذات الصلة، قال إنه سيمتثل للتحقيقات التي تجريها النيابة.ويبدو أن "لي" قد ألمح إلى أنه لن يقبل الاستدعاء على الفور، لكنه قد يفعل ذلك لاحقا بعد تنسيق الجداول الزمنية مع النيابة.