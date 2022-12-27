قناة إم بي سي تقدم التماسا دستوريا ضد رئاسة الجمهورية

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قدمت محطة "إم بي سي" التلفزيونية الكورية التماسا دستوريا ضد قرار المكتب الرئاسي بمنع مراسليها من ركوب الطائرة الرئاسية خلال جولة الرئيس "يون صوك يول" في منطقة جنوب شرق آسيا، الشهر الماضي.وقالت قناة "إم بي سي" في بيان أصدرته أمس الاثنين، إن الطائرة الرئاسية بالنسبة للصحفيين ليست مجرد وسيلة مواصلات، لكنها أيضا مكانا للتغطية الإخبارية، وبالتالي فإن الإقصاء أعاق بشكل أساسي تغطية مراسليها.وأضافت أن مكتب الرئيس أوضح أن الحظر استند إلى عدم موافقة المكتب على تغطية قناة "إم بي سي" للرئيس، موضحة أن مثل هذا التفسير يثير قلق وسائل الإعلام الأخرى التي قد تواجه قيودا مماثلة على تغطية أخبار الرئيس بشكل نقدي.وأوضحت القناة أنها قررت تقديم الالتماس لأن خطوة المكتب الرئاسي كانت ممارسة غير دستورية للسلطة العامة، كما تقوض حرية الصحافة وتهدد القيم الأساسية للديمقراطية.وكان المكتب الرئاسي قد فرض ذلك الحظر خلال رحلة يون الخارجية في نوفمبر، مدعيا أن القناة انخرطت في تحريفات متكررة وتقارير متحيزة ضد الرئيس عن الشؤون الخارجية، وبالتحديد تغطيتها للفضيحة المسماة بـ"الميكروفون الساخن" خلال رحلة الرئيس الكوري إلى الولايات المتحدة.