طائرات بدون طيار كورية شمالية تنتهك المجال الجوي الكوري الجنوبي لمدة 5 ساعات

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عبرت طائرات بدون طيار كورية شمالية الحدود بين الكوريتين وانتهكت المجال الجوي لكوريا الجنوبية لمدة خمس ساعات أمس الاثنين، لكن الجيش الكوري الجنوبي فشل في إسقاطها. ووفقا لهيئة الأركان المشتركة، تم اكتشاف العديد من المركبات الجوية غير المأهولة التي يُفترض أنها طائرات بدون طيار كورية شمالية، في المناطق الحدودية لمقاطعة كيونغ كي، اعتبارا من الساعة 10:25 صباحا، فوق مناطق كيمبو وجزيرة كانغ هوا ومدينة باجو، في مقاطعة كيونغ كي. واكتشف الجيش الكوري الجنوبي ما مجموعه خمس طائرات بدون طيار، حلقت إحداها بين كيمبو وباجو وسافرت حتى الجزء الشمالي من العاصمة سيول قبل أن تعود إلى الشمال بعد حوالي ثلاث ساعات. واقتربت الطائرات الأربع الأخرى من غرب جزيرة كانغ هوا، وحلّقت فوق تلك المنطقة. وقد تم اكتشاف تلك الطائرات لفترة وجيزة من قبل أجهزة المراقبة الكورية الجنوبية. ورد الجيش الكوري الجنوبي بإطلاق طلقات تحذيرية وإطلاق طائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر هجومية لتحييد الطائرات الكورية الشمالية بدون طيار. وأطلقت المروحيات الهجومية 100 طلقة لكنها فشلت في إسقاطها. وفي مؤتمر صحفي، قال "لي سُنغ أوه"، مدير العمليات في هيئة الأركان المشتركة، إن هذا كان عملا استفزازيا واضحا من قبل كوريا الشمالية التي تعدت على المجال الجوي الإقليمي لكوريا الجنوبية.