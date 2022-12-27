واشنطن تتشاور عن كثب مع سيول بشأن طائرات كوريا الشمالية بدون طيار

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قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تجري مشاورات وثيقة مع كوريا الجنوبية بشأن الطائرات المسيرة الكورية الشمالية التي انتهكت المجال الجوي لكوريا الجنوبية يوم أمس الاثنين، مؤكدا التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن كوريا الجنوبية.وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إن الولايات المتحدة على دراية برحلات الطائرات بدون طيار الكورية الشمالية عبر خط ترسيم الحدود العسكرية، وأنها تتشاور عن كثب مع كوريا الجنوبية حول طبيعة هذا التوغل.وأكد المتحدث أن الولايات المتحدة تدرك حاجة كوريا الجنوبية لحماية سلامتها الإقليمية، كما أكد على أن التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن كوريا الجنوبية لا يزال صارما.وكانت خمس طائرات بدون طيار كورية شمالية قد عبرت الحدود بين الكوريتين بعد الساعة 10:25 من صباح أمس الاثنين وانتهكت المجال الجوي لكوريا الجنوبية لمدة خمس ساعات، مما دفع الجيش الكوري الجنوبي إلى إطلاق مقاتلات وطائرات هليكوبتر هجومية وطائرات حربية أخرى ردا على ذلك.