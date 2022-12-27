المحكمة تصدر أمرا باعتقال رئيسة منطقة يونغ سان بسبب حادث إي تيه وان

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أصدرت المحكمة مذكرة توقيف بحق "بارك هي يونغ" رئيسة منطقة يونغ سان لفشلها في التعامل الفوري مع حادث التدافع المميت في حي "إي تيه وان" التابع للمنطقة، في أواخر أكتوبر الماضي.وأصدرت محكمة منطقة غرب سيول مذكرة توقيف أمس الاثنين بحق "بارك" بتهمة الإهمال المهني الذي أدى إلى وفيات وإصابات، مشيرة إلى أنها قد تدمر الأدلة وأن المزاعم ضدها قد تم التحقق منها.وتواجه "بارك" اتهامات بالفشل في وضع تدابير مناسبة للسيطرة على حشود محتفلي الهالوين والفشل في الاستجابة على الفور لتدافع الحشود هناك والذي أسفر عن مقتل 158 شخصا وإصابة آخرين. واتهمت وحدة الشرطة الخاصة التي تحقق في الحادث، رئيسة منطقة يونغ سان بمحاولة إتلاف الأدلة حيث إنها قامت باستبدال هواتفها.كما أصدرت المحكمة أيضا أمرا باعتقال "تشيه وان جون" مدير إدارة سلامة السكان والتعامل مع الكوارث في إدارة المنطقة. ويواجه "تشيه" اتهامات بالإهمال المهني الذي أدى إلى وفيات، والتقصير في الواجبات، حيث بعد أن علم بالحادث بينما كان يحتسي الخمر مع أحد معارفه، ثم عاد إلى منزله ولم يذهب إلى موقع الحادث.