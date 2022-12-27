انخفاض توقعات التضخم في كوريا إلى 3.8% في ديسمبر

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انخفضت توقعات التضخم في كوريا الجنوبية في شهر ديسمبر الجاري إلى نطاق ثلاثة بالمائة للمرة الأولى منذ ستة أشهر.وقال تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء إن التضخم المتوقع، الذي يقيس تقديرات المستهلكين بشأن زيادات الأسعار على مدى الأشهر الـ12 القادمة، قد بلغ 3.8% هذا الشهر، بانخفاض قدره 0.4% مقارنة بتوقعات نوفمبر.وقد ارتفع المؤشر إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4.7% في يوليو، وظل في نطاق أربعة بالمائة حتى الشهر الماضي. كما انخفض معدل التضخم الملحوظ لدى المستهلكين خلال العام الماضي بمقدار عُشر نقطة مئوية على أساس شهري، ليصل إلى خمسة بالمائة في ديسمبر.وأرجع تقرير البنك المركزي الكوري هذا الانخفاض إلى استقرار أسعار الخضروات والمنتجات البترولية وارتفاع قيمة الوون مقابل الدولار الأمريكي.ومن ناحية أخرى، ارتفع مؤشر ثقة المستهلك، الذي يقيس كيفية تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الوطنية والشخصية في المستقبل، بمقدار 3.4% على أساس شهري، ليصل إلى 89.9% هذا الشهر.