كوريا الشمالية تعقد اجتماعا رئيسيا لحزبها الحاكم

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قال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الثلاثاء إنه تم أمس عقد الاجتماع الكامل السادس للجنة المركزية الثامنة لحزب العمال الحاكم.وأضاف التقرير أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، الذي ترأس الاجتماع، قال إن البلاد أصبحت لديها فهم أعمق للوضع الأخير للظروف الداخلية والخارجية وأوضح اتجاه تطوير مشروعات الدولة، وهو ما كان تجربة ثمينة في عام 2022.وقالت الوكالة أيضا إن كيم قدم تقريراً مفصلاً عن كيفية زيادة قوة البلاد بشكل ملحوظ في جميع المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية، وقال إنه تم إحراز نجاحات وتقدم في تنفيذ المهام الضخمة والشاقة خلال هذا العام بشكل غير مسبوق.ودعا كيم إلى وضع استراتيجيات أكثر قوة وثقة للعام القادم بناءً على التجربة الثمينة التي حققتها الدولة في تحقيق إنجازات عملية، مع استمرار كل الصعوبات.وقال التقرير إن المشاركين في الاجتماع وافقوا على خمسة بنود رئيسية ضمن جدول الأعمال، بما في ذلك مراجعة تنفيذ السياسات الرئيسية، وميزانية عام 2022، بالإضافة إلى خطة ميزانية عام 2023.