الدولية الصين تلغي الحجر الصحي الإلزامي للمسافرين الوافدين

قررت الحكومة الصينية إنهاء متطلبات الحجر الصحي الإلزامي لفيروس كورونا للمسافرين الذين يدخلون البلاد.

وقالت السلطات الصحية الصينية أمس الاثنين إنها تخطط لرفع متطلبات الوافدين الدوليين اعتبارا من يوم 8 يناير.

وحاليا يتعين على المسافرين الذين يدخلون الصين الخضوع لحجر صحي لمدة ثمانية أيام، بما في ذلك خمسة أيام في منشأة تديرها الحكومة.

واعتبارا من يوم 8 يناير، لن يُطلب من المسافرين الوافدين الخضوع لحجر صحي في الفنادق أو المرافق الأخرى.

ولكن لا يزال يتعين على المسافرين إظهار نتيجة اختبار "بي سي آر" سلبية تم إجراؤه قبل 48 ساعة من السفر، وسيتم السماح بالدخول على الفور إذا كانت فحوصاتهم الصحية واضحة. كما تم إلغاء اختبارات "بي سي آر" للمسافرين الوافدين بعد وصولهم.







