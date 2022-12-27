الصين توافق على اندماج الخطوط الجوية الكورية وآسيانا

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وافقت الجهة المنظمة لمكافحة الاحتكار في الصين على الدمج المخطط له بين شركة الخطوط الجوية الكورية "كوريان إير"، وشركة الخطوط الجوية "آسيانا".ووفقا للخطوط الجوية الكورية أمس الاثنين، وافقت إدارة الدولة الصينية لتنظيم السوق على خطة الخطوط الجوية الكورية للاستحواذ على منافستها الأصغر خطوط آسيانا الجوية، بعد إجراء المراجعة ذات الصلة.ويذكر أنه يتوجب أن تحصل صفقة الخطوط الجوية الكورية للاندماج مع "آسيانا" على موافقة الجهات التنظيمية لمكافحة الاحتكار في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي والصين واليابان، وفقا للإجراءات القياسية للأسواق التي تنشط فيها شركات الطيران، من أجل التحقق من تأثير الصفقة على العملاء.ومن بين الجهات الأربع، تعد الصين أول دولة توافق على الصفقة.وبعد أن طلبت هيئة مكافحة الاحتكار الصينية من شركة الخطوط الجوية الكورية اتخاذ تدابير لتخفيف المخاوف بشأن احتكار السوق، قدمت الخطوط الجوية الكورية حلولا للاحتكار المحتمل على تسعة مسارات بين البلدين، وتعهدت بالتعاون من أجل المنافسة العادلة.ومن المتوقع أن يكون للموافقة الصينية تأثير إيجابي على المراجعات الجارية من قبل منظمي مكافحة الاحتكار في البلدان الأخرى.