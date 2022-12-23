اختيار هدف لاعب كوري ضمن أروع 7 مشاهد في مونديال قطر

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اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم أمس الهدف الذي أحرزه اللاعب الكوري الجنوبي "هونغ هي تشان" في المباراة بين المنتخبين الكوري والبرتغالي في بطولة كاس العالم لكرة القدم مؤخرا، ضمن أروع سبعة مشاهد في البطولة، وهو الهدف الذي أدى إلى تأهل المنتخب الكوري لدور الستة عشر، لأول مرة منذ 12 عاما.وفي المباراة التي أقيمت يوم 3 من ديسمبر الجاري، أحرز المنتخب البرتغالي هدفا، ثم رد المنتخب الكوري بهدف التعادل في الدقيقة الـ27 من الشوط الأول، وبعدها أحرز اللاعب الكوري "هوانغ" هدف الفوز في الوقت الإضافي بعد الشوط الثاني، مما أدى إلى فوز المنتخب الكوري على نظيره البرتغالي بهدفين مقابل هدف واحد، ليحتل المنتخب الكوري المركز الثاني في مجموعته ويتأهل لدور الستة عشر.كما تم اختيار الأهداف التي أحرزها اللاعب "ليونيل ميسي" و"كيليان امبابي" في المباراة النهائية بين المنتخبين الأرجنتيني والفرنسي ضمن أروع سبعة مشاهد في مونديال قطر.واختار "فيفا" أيضا ضمن نفس القائمة كلا من مشهد تأهل المنتخب المغربي للدور قبل النهائي كأول منتخب إفريقي يحقق هذا الإنجاز، والفوز الياباني الدراماتيكي على إسبانيا، وكذلك مشهد هدف اللاعب السعودي "سالم الدوسري" الذي أدى إلى الفوز على منتخب الأرجنتين.