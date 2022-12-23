إصدار عفو رئاسي خاص بمناسبة العام الجديد

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تم اليوم إصدار العفو الخاص الثاني بواسطة حكومة الرئيس "يون صوك يول"، بمناسبة حلول العام الجديد.أعلنت الحكومة الكورية عن قائمة العفو الخاص التي تشمل ألفا و373 من السياسيين ومسؤولي القطاع العام ومرتكبي المخالفات ذات الصلة بالانتخابات، موضحة أن هذا العفو الخاص شمل مَن تم استبعادهم في العفو الأول، حيث استهدف إتاحة الفرصة للمساهمة مرة أخرى في تقدم الوطن وتحقيق تكامل الشعب.وشمل هذا العفو الرئيس الأسبق "لي ميونغ باك" الذي كان قد تم إصدار وقف بتنفيذ الحكم بسجنه بسبب تدهور صحته، حيث حُكم عليه بالسجن 17 عاما مع دفع غرامات تبلغ 13 مليار وون، وقد تم إعفاؤه من قضاء الـ15 عاما المتبقية له في السجن، وإلغاء 8 مليارات و200 مليون وون من الغرامات غير المدفوعة.كما شملت قائمة العفو الأخير "كيم كيونغ سو" الحاكم الأسبق لمقاطعة جنوب كيونغ سانغ الذي حكم عليه بالسجن لمدة عامين بسبب قضية "التلاعب في التعليقات خلال الحملات الانتخابية"، حيث حصل على العفو مع منعه من الترشح للمناصب العامة حتى شهر مايو من عام 2028.وتضمنت القائمة أيضا "كيم كي تشون" كبير مساعدي الرئاسة الأسبق، و"تشيه كيونغ هوان" رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الأسبق، و"وان سيه هون" المدير الأسبق لوكالة المخابرات الوطنية.