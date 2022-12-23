وفاة ضحية الاسترقاق الجنسي لي اوك صون

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توفيت السيدة "لي اوك صون" ضحية الاسترقاق الجنسي للقوات اليابانية، ليلة أمس الاثنين، عن عمر يبلغ 94 عاما.وصرحت "دار التقاسم" في مدينة كوانغ جو بمقاطعة كيونغ كي اليوم بأن السيدة "لي" توفيت في مستشفى في منطقة "بون دانغ" في الساعة التاسعة والدقيقة الرابعة والأربعين من مساء أمس.وبهذا انخفض عدد الضحايا على قيد الحياة من بين 240 ضحية من الضحايا اللاتي سجلن أسماءهن لدى الحكومة الكورية، ليبلغ 10 فقط.الجدير بالذكر أن القوات اليابانية قامت بنقل "لي" إجباريا إلى منطقة منشوريا في الصين حينما كان عمرها 16 عاما، لتعمل كرقيق جنسي للقوات اليابانية، ثم عادت إلى كوريا بعد استقلالها من الاستعمار الياباني.وقد أقامت "لي" بالاشتراك مع 12 ضحية أخرى، دعوى قضائية للتعويضات ضد الحكومة اليابانية في شهر أغسطس من عام 2013، وبعد مرور 7 سنوات و5 أشهر أصدرت المحكمة المركزية في سيول حكما لصالحهن، في يناير من العام الماضي.وعقب الإعلان عن وفاتها، أعربت "كيم هيون سُوك" وزيرة المرأة والأسرة عن تعازيها قائلة إن الحكومة ستبذل المزيد من الجهود للعناية بالضحايا على قيد الحياة، واستعادة كرامتهن.