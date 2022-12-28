سيول تنسق عن كثب مع واشنطن بشأن توغل طائرات الدرون الكورية الشمالية

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قالت وزارة الخارجية في سيول أمس الثلاثاء إن الحكومة تنسق عن كثب مع الولايات المتحدة بشأن انتهاك الحدود من قبل الطائرات الكورية الشمالية بدون طيار في اليوم السابق وتولي اهتماما وثيقا لاحتمال حدوث استفزازات مختلفة من قبل كوريا الشمالية.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم الوزارة "ليم سو سوك" في إحاطة إعلامية منتظمة ردا على سؤال حول ما إذا كان الجيش يناقش الأمر مع الدول الحليفة.وقال "ليم" إن الحكومة تدير الوضع في شبه الجزيرة الكورية بطريقة مستقرة وتتواصل باستمرار مع الولايات المتحدة والأطراف المعنية الأخرى للاستجابة بشكل فعال في حالات الطوارئ.وكانت وكالة يونهاب للأنباء قد نقلت عن متحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض الأمريكي قوله إن واشنطن تجري مناقشات وثيقة مع سيول بشأن توغل طائرات الدرون الكورية الشمالية. وأضاف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي أن التعهد الأمريكي بالدفاع عن كوريا الجنوبية قائم وبشكل حازم.