الحكومة الكورية تقر قانون نظام العمر الدولي

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أصدرت الحكومة الكورية الجنوبية قانونا ينص على تطبيق نظام إحصاء موحد للأعمار اعتبارا من أواخر يونيو القادم.وقالت وزارة التشريع الحكومية أمس الثلاثاء، إن القانون الذي يوحد كيفية حساب الأعمار قانونيا وإداريا سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم 28 يونيو. وتتوقع الوزارة أن يؤدي إنشاء مبدأ احتساب العمر باستخدام النظام الدولي في الوثائق والعقود القانونية والرسمية، إلى حل النزاعات القانونية غير الضرورية المتعلقة بالعمر.وأكد وزير التشريع الحكومي "لي وان كيو" أن وزارته ستعمل مع الوزارات الأخرى ذات الصلة لضمان استقرار النظام الجديد في الحياة اليومية.وفي وقت سابق من هذا الشهر، أقر البرلمان مشروع قانون يتبنى نظام السن الدولي في إطار التعهدات الانتخابية التي أطلقها الرئيس "يون صوك يول" بشأن هذه القضية.يذكر أنه في ظل النظام الكوري التقليدي، يكون عمر الشخص في يوم ولادته عاما واحدا، ويزيد بمقدار عام سنويا في الأول من يناير، وهو ما خلق ارتباكا بشأن تعيين العمر في الخدمات الصحية والطبية وغيرها من المجالات الأخرى.