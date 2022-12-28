القوات الجوية تستجيب بعد اكتشاف طائرة مجهولة الهوية خلال الليل

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سارعت القوات الجوية الكورية الجنوبية بإرسال طائرات للرد على جسم طائر مجهول تم اكتشافه في منطقة الحدود الغربية خلال الليل.ووفقا للجيش، رصدت الرادارات طائرة مجهولة في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، مما أدى إلى دفع طائرات القوات الجوية في حالة تأهب طارئة للإقلاع إلى إنتشون وشمال مقاطعة كيونغ كي. وقد افترض الجيش أن الطائرة المجهولة لم تكن طائرة بدون طيار كورية شمالية، ويخطط لإجراء تحليل إضافي لتحديد هوية تلك الطائرة.ومع إرسال طائرات القوات الجوية إلى منطقة العاصمة، تلقت مراكز خدمات مكالمات الطوارئ عددا من التقارير من السكان في إنتشون وكيونغ كي وكويانغ وأجزاء من سيول مكالمات في حوالي الساعة 12:40 صباحا زعموا فيها أنهم سمعوا أصواتا عالية من السماء أو شاهدوا أجساما طائرة مثل الطائرات المقاتلة.