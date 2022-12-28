معنويات الأعمال في كوريا تصل لأقل مستوى منذ 26 شهرا في ديسمبر

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تراجعت معنويات الأعمال في كوريا الجنوبية إلى أقل مستوى لها منذ أكثر من عامين بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادي المستمرة، وضعف الطلب المحلي.وقال تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء إن مؤشر مسح الأعمال لجميع الصناعات قد انخفض بمقدار نقطة مئوية واحدة على أساس شهري ليبلغ 74 نقطة في شهر ديسمبر، وهو أقل مستوى له منذ 26 شهرا، أي منذ شهر أكتوبر من عام 2020 عندما سجل 74 نقطة أيضا.ويذكر أن قراءة المؤشر بأقل من 100 نقطة تدل على أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين.وقد استمرت معنويات الأعمال في التدهور للشهر الرابع على التوالي بعد ارتفاعها إلى 80 نقطة في يوليو و81 نقطة في أغسطس. وانخفض مؤشر مسح الأعمال لقطاع التصنيع بثلاث نقاط على أساس شهري ليسجل 71 نقطة في ديسمبر، بينما سجل مؤشر القطاعات غير التصنيعية، مثل المطاعم وتجارة الجملة وتجارة التجزئة 76 نقطة، ليظل دون تغيير عن الشهر السابق.وفي الوقت نفسه، تراجعت توقعات الأعمال التجارية للشركات المحلية لشهر يناير أيضا بمقدار أربع نقاط على أساس شهري، لتصل إلى 70 نقطة.