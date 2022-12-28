زعيم كوريا الشمالية يقدم أهدافا لتعزيز القدرات الدفاعية

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قدم الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" أهدافا لتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد خلال العام القادم، وذلك في اجتماع لحزب العمال الحاكم.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية التي تديرها الدولة، اليوم الأربعاء، إن كيم أدلى بهذا الإعلان خلال الاجتماع العام السادس للجنة المركزية الثامنة لحزب العمال، الذي انعقد لليوم الثاني، أمس الثلاثاء.وخلال الاجتماع، قدم كيم "أهدافا رئيسية جديدة" لعام 2023 لتعزيز قدرات الدفاع الذاتي من أجل التعامل مع الوضع المتغير في شبه الجزيرة الكورية. وأضاف التقرير، دون الخوض في تفاصيل الأهداف الرئيسية، أن كيم قدم مبادئ وتوجهات سياسية الحزب والحكومة فيما يتعلق بالدفاع عن سيادة البلاد ومصالحها الوطنية.وبالإضافة إلى ذلك، قدم كيم أيضا مبادئ وأساليب لتوسيع الإنجازات في العلوم والتعليم والصحة وكذلك التغلب على العيوب الخطيرة في تلك المجالات.وقالت الوكالة إن الاجتماع سيستمر لليوم الثالث.