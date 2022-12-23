الكوريون لديهم وجهة النظر الأكثر سلبية عن الصين على مستوى العالم

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قالت مجلة "ديبلومات" الإخبارية الأمريكية إن مجموعة بحثية دولية تضم معهد أوربا الوسطى للدراسات الآسيوية، قد قدمت نتائج استطلاع شمل ألف 364 من البالغين الكوريين الجنوبيين في الفترة ما بين 11 أبريل و23 يونيو.وفي ذلك الاستطلاع، قال 81 بالمائة من المشاركين الكوريين الجنوبيين إن لديهم مشاعر "سلبية" أو "سلبية للغاية" تجاه الصين، وهو أعلى مستوى من بين 56 دولة شملها الاستطلاع الذي أجري ضمن مشروع "سنغابور بودرلاندس".ويمثل هذا الرقم فجوة كبيرة تبلغ حوالي عشر نقاط مئوية مع سويسرا التي احتلت المرتبة الثانية بنسبة 72 في المائة، واليابان التي احتلت المرتبة الثالثة بنسبة 69 في المائة.وقالت المجلة إن الغبار الناعم القادم من الصين ربما يكون قد أثر بشدة على مشاعر الكوريين، وأضافت أن الجانب الأكثر سلبية بالنسبة للصين في رأي الجمهور الكوري الجنوبي هو تأثير الصين على البيئة الطبيعية العالمية.