موسكو تحظر صادرات النفط إلى الدول التي تفرض سقفا للأسعار

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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً يحظر صادرات النفط إلى الدول التي فرضت حدوداً قصوى لأسعار النفط والمنتجات البترولية الروسية.وقالت تقارير نشرتها وكالة رويترز ووسائل إعلام أخرى، إن بوتين وقع على مرسوم أمس الثلاثاء سيدخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير ويستمر لمدة خمسة أشهر حتى الأول من يوليو من العام القادم. وبموجب المرسوم، سيتم حظر توريد النفط والمنتجات النفطية الروسية للكيانات القانونية والأفراد الأجانب إذا تم تحديد سقف السعر في العقد، وسوف تتطلب الصادرات إذنا خاصا من الرئيس.ويأتي هذا المرسوم ردا على فرض الدول الغربية حدا أقصى لسعر النفط الخام الروسي عند 60 دولارا للبرميل مطلع الشهر الجاري، وهي سياسة تهدف إلى شل جهود موسكو العسكرية في أوكرانيا. وقالت روسيا منتقدة سقف الأسعار، إن هذه الخطوة لن تؤثر على عملياتها العسكرية في أوكرانيا، بل ستؤدي بدلاً من ذلك إلى عدم الاستقرار في سوق الطاقة العالمية.وحذر نائب رئيس الوزراء الروسي "ألكسندر نوفاك" مؤخرا من أن روسيا مستعدة لتخفيض إنتاجها النفطي بنسبة تصل إلى سبعة بالمائة في أوائل العام القادم.وفي سيول، قال مسؤول في اتحاد البترول الكوري في وقت سابق من هذا الشهر إنه من غير المرجح أن يكون لسقف السعر تأثير مباشر على كوريا الجنوبية، حيث تمثل واردات كوريا من النفط الروسي نسبة 1% فقط من إجمالي وارداتها من النفط، على الرغم من أن أسعار السوق العالمية قد تتأثر.