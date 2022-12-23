18.5 % ارتفاعا في المساعدات الإنمائية الرسمية الكورية في عام 2023

Photo : YONHAP News

قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن ميزانيتها للعام القادم قد زادت بمقدار 352 مليارا و700 مليون وون، أي بنسبة 11.7%، بالمقارنة مع هذا العام، لتبلغ 3 تريليونات و358 مليار وون، أي ما يعادل حوالي مليارين و583 مليون دولار.وقد زادت الميزانية بمقدار 37 مليارا و700 مليون وون مقارنة بالخطة الأصلية لميزانية الحكومة خلال عملية المراجعة البرلمانية.وتخطط وزارة الخارجية الكورية للمشاركة الفعالة في الجهود المبذولة للتغلب على الأزمات الصحية الدولية والتغلب على الكوارث من أجل تحويل كوريا إلى دولة مركزية على مستوى العالم، وتوسيع مساهماتها في المنظمات الدولية وتقديم المعونات الإنسانية وتنفيذ مشروعات التنمية المناسبة في الخارج من أجل تعزيز دبلوماسيتها الاستراتيجية.وأضافت الوزارة أن الميزانية المخصصة للمساعدات الإنمائية الرسمية في العام القادم قد زادت بنسبة 18.5% بالمقارنة مع هذا العام.وأوضح مسؤول في الوزارة للصحفيين اليوم أن إجمالي ميزانية المساعدات الإنمائية الرسمية للعام القادم بلغت تريليونين و6 مليارات و800 مليون وون.