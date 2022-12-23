الرئيس الكوري يرسل وفدا خاصا إلى حفل تنصيب الرئيس البرازيلي

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سيرسل الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" وفدا خاصا برئاسة "جونغ جين صوك" رئيس لجنة الطوارئ في حزب "قوة الشعب" الحاكم، إلى حفل تنصيب الرئيس البرازيلي الجديد "لولا دا سيفا"، الذي سيقام في الأول من شهر يناير القادم.وقال المكتب الرئاسي اليوم إن الرئيس يون سيرسل وفدا لتقديم التهنئة بتنصيب الرئيس البرازيلي، حيث سيقوم بتسليم رسالة من الرئيس يون يعبر فيها عن تطلعه إلى التعاون الوثيق مع الحكومة البرازيلية الجديدة من أجل تعميق وتطوير علاقات المشاركة الشاملة بين البلدين.ومن المتوقع أن يلتقي الوفد الكوري خلال زيارته بالمواطنين والشركات الكورية هناك، إلى جانب السعي للحصول على الدعم لمساعي كوريا لاستضافة إكسبو 2030 في مدينة بوسان.وأشار المكتب الرئاسي إلى أن البرازيل التي تقود السياسة والاقتصاد في أمريكا اللاتينية، تعد أول دولة لاتينية أقامت علاقات صداقة مع كوريا في عام 1959 ، موضحا أنها ظلت تتعاون مع كوريا في مختلف المجالات باستمرار.