المركبة الكورية دانوري تصل إلى مدارها فوق القمر

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نجحت أول مركبة مدارية قمرية كورية "دانوري" في الوصول إلى مدارها المستهدف على ارتفاع 100 كيلومتر فوق سطح القمر.وكشفت وزارة العلوم وتقنيات المعلومات والاتصالات والمعهد الكوري للطيران والفضاء اليوم عن أن المركبة "دانوري" نجحت في الوصول إلى مدارها المستهدف، الذي يبعد 100 كيلومتر فوق سطح القمر، وتستغرق دورتها حوالي ساعتين.وكانت المركبة "دانوري" قد أطلقت من محطة "كيب كانافيرال" الفضائية في ولاية فلوريدا الأمريكية يوم 5 من شهر أغسطس الماضي، واستغرقت رحلتها أكثر من 4 أشهر حتى تصل إلى مدار القمر يوم 17 من شهر ديسمبر الجاري.وكان من المخطط أن تصل المركبة إلى ارتفاع 100 كيلومتر في غضون خمس محاولات، لكنها نجحت في دخول المدار بعد 3 محاولات فقط.ويخطط المعهد الكوري لاختبار تشغيل المركبة لمدة شهر، ثم تنفيذ عمليات استكشاف القمر فعليا بدءا من شهر فبراير القادم.ويذكر أن المركبة الكورية "دانوري" تحمل على متنها ستة أجهزة علمية، بما في ذلك كاميرا فائقة الحساسية.وعند نجاح دانوري في مهمتها في استكشاف القمر فعليا، ستكون كوريا سابع دولة تستشكف القمر على مستوى العالم بعد كل من روسيا والولايات المتحدة واليابان والاتحاد الأوربي والصين والهند.