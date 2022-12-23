الحكومة الكورية تضخ 560 مليار وون للتعامل مع تهديدات طائرات الدرون

Photo : YONHAP News

قررت حكومة كوريا الجنوبية ضخ مبلغ 560 مليار وون، أي ما يعادل حوالي 430 مليونا و770 ألف دولار، في تنفيذ 4 مشروعات تستهدف التعامل مع تهديدات طائرات الدرون الكورية الشمالية، وذلك خلال السنوات الخمس القادمة.وقال مسؤول في وزارة الدفاع في سيول إن خطة الدفاع متوسطة المدى فيما بين عامي 2023 و2027، والتي تم الإعلان عنها اليوم، تتضمن 4 مشروعات خاصة بالتعامل مع الهجمات الكورية الشمالية بطائرات الدرون.ويستهدف مشروع تعزيز القدرات العسكرية على إنتاج عدد من رادارات الدفاع الجوي والتزود بأجهزة الليزر المضادة للطائرات، حتى عام 2027.كما تخطط الوزارة للتزود بنظام للاستجابة بطائرات الدرون من خلال شرائه في أسرع وقت.وفيما يتعلق بإنشاء نظام الوحدات الخاصة لطائرات الدرون الذي أمر به الرئيس "يون صوك يول"، قال المسؤول إن الوزارة تخطط لإنشاء 3 سرايا إضافية في وحدة روبوتات الدرون القائمة التابعة لقيادة العمليات الأرضية، موضحا أنه سيتم التعجيل بموعد إنشائه، مع مناقشة الأمور ذات الصلة مع هيئة الأركان المشتركة.