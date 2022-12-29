الجيش الكوري ينفق 560 مليار وون لتعزيز القدرة على مواجهة الدرون

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قال الجيش الكوري الجنوبي أمس الأربعاء إنه سيضخ أكثر من 500 مليار وون خلال السنوات الخمس القادمة لتعزيز قدرته على مواجهة طائرات الدرون الكورية الشمالية.ووفقا للخطة الخمسية لوزارة الدفاع، سيتم استثمار 560 مليار وون حتى عام 2027 لتعزيز أصول رصد وتدمير الطائرات المسيرة بدون طيار الكورية الشمالية.وسوف يتم ترقية أنظمة الرادار المحلية للدفاع الجوي وأجهزة التشويش وأسلحة الليزر المضادة للطائرات.وتتضمن الخطة أيضا إنشاء 3 أسراب إضافية من الطائرات المسيرة لتنضم إلى الأسراب الأربعة الموجودة حاليا لدى القوات البرية.ويأتي هذا الإعلان في أعقاب دخول 5 طائرات مسيرة من كوريا الشمالية عبر الحدود إلى كوريا الجنوبية يوم الاثنين الماضي.