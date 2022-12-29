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استمرار الموجة الباردة في جميع أنحاء كوريا

Write: 2022-12-29 10:01:51

استمرار الموجة الباردة في جميع أنحاء كوريا

Photo : YONHAP News

من المتوقع أن يستمر انتشار الموجة الباردة في جميع أنحاء كوريا الجنوبية اليوم الخميس، حيث تنخفض درجات الحرارة إلى 10 درجات مئوية تحت الصفر في سيول.
وقالت هيئة الأرصاد الجوية أمس الأربعاء إن الجبهة القارية الباردة ستتحرك جنوبا، مما سيؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة إلى 16 درجة مئوية تحت الصفر في المنطقة الوسطى صباح الخميس، وهو أقل بمقدار 5 درجات تقريبا مقارنة بالأمس.
ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة الصغرى في العاصمة إلى 8 درجات مئوية تحت الصفر، لكن درجة الحرارة المحسوسة ستبلغ 11 درجة مئوية تحت الصفر، بينما ستكون درجة الحرارة العظمى في فترة الظهيرة سالب 1 درجة مئوية.
وسوف تبلغ درجات الحرارة الصغرى في "ديجون" و"كوانغ جو" و"ديغو" و"أول سان" و"بوسان" ما يتراوح بين 2 و6 درجات مئوية تحت الصفر.
ومن المتوقع أن تستمر الموجة الباردة غدا الجمعة، حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين صفر وسالب 14 درجة مئوية في جميع أنحاء البلاد.

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