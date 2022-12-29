ارتفاع عدد حالات كورونا الحرجة وعدد الوفيات

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ارتفع عدد الحالات الحرجة وعدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في كوريا مؤخرا، بينما ازداد متوسط أعداد الإصابات اليومية بدرجة طفيفة فقط، وسط عودة تفشي الفيروس في فصل الشتاء.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء إن متوسط عدد الإصابات اليومية سجل 67 ألفا و321 إصابة في الأسبوع الماضي حتى يوم الأحد، وهو ما يمثل زيادة نسبتها 3.5% مقارنة بالأسبوع الماضي.وكانت الزيادة في متوسط العدد اليومي للإصابات قليلة مقارنة بالزيادة في متوسط عدد حالات الوفاة وعدد الحالات الخطيرة والحرجة خلال نفس الفترة، حيث ازداد عدد الوفيات بنسبة 13.8% إلى 528 حالة وفاة وعدد الحالات الحرجة بمقدار 56 مريضا أي بنسبة 20.7%.وعادة ما تكون الزيادة في عدد الحالات الحرجة والوفيات متناسبة تقريبا مع الزيادة في عدد الإصابات اليومية في فترة ما بين أسبوعين إلى 3 أسابيع، لكن الزيادة الأخيرة كانت أعلى من المتوقع.وقال وكيل وزارة الصحة "إيم سوك يونغ" إن زيادة نسبة كبار السن بين الحالات الأخيرة، فضلا عن توجه المزيد من الشباب إلى إجراء فحوص ربما أدى إلى هذا التباين بين الأرقام.