الزعيم الكوري الشمالي يدعو إلى تعزيز دور المنظمات الحزبية

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طرح الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" سبلا لتعزيز دور المنظمات التابعة لحزب العمال الحاكم، وذلك خلال اجتماع رئيسي للحزب.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الخميس إن "كيم" حدد ذلك الهدف خلال الاجتماع الكامل للجنة المركزية الثامنة لحزب العمال، الذي انعقد أمس الأربعاء لليوم الثالث.وخلال الاجتماع، قال "كيم" إن الحزب شهد العديد من التغييرات وأحرز الكثير من التقدم في أنشطته هذا العام. ودعا المنظمات الحزبية إلى زيادة كفاءتها القتالية دون توقف، وتنفيذ المشروعات الحزبية بطريقة جديدة.وقالت الوكالة إن "كيم" دعا أيضا إلى زيادة أدوار اللجان الحزبية الإقليمية، ودعا كبار أمنائها إلى المساعدة في تنفيذ سياسات الحزب.وقد انتهت جلسات تقارير "كيم" إلى الحزب أمس الأربعاء، ومن المرجح أن يستمر اجتماع الحزب الجاري بجلسات مناقشة.