رفع رسوم الحافلات ومترو الأنفاق في سيول في شهر أبريل

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من المتوقع أن ترتفع أسعار رسوم مترو الأنفاق والحافلات في سيول بحوالي 300 وون اعتبارا من شهر أبريل القادم.وقالت حكومة مدينة سيول اليوم الخميس إنها ستسعى إلى زيادة أسعار مترو الأنفاق والحافلات داخل المدينة لأول مرة منذ 8 سنوات.وقد ظلت رسوم مترو الأنفاق الأساسية في العاصمة عند 1250 وون لمدة 7 سنوات و6 أشهر منذ أن تم رفعها بمقدار 200 وون في يونيو من عام 2015، في حين ظلت أجرة الحافلات عند 1200 وون منذ آخر زيادة بمقدار 150 وون في نفس العام.وقالت حكومة المدينة إنها ستسعى إلى رفع أسعار مترو الأنفاق والحافلات بمقدار 300 وون في أواخر أبريل من عام 2023، وأوضحت أن الزيادات لا مفر منها لأن ميزانية العام القادم قد استبعدت الأموال اللازمة لتعويض العجز المتزايد لشركة مترو سيول.وأضافت أنها ستحاول، في ظل التضخم والظروف الاقتصادية الصعبة، التقليل من تأثير رفع الأسعار ومواصلة تقديم الدعم المالي للشركات المشغلة لوسائل النقل العام.