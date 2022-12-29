البرلمان يصوت ضد اعتقال أحد نواب الحزب الديمقراطي المعارض

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صوت البرلمان الكوري ضد اقتراح للسماح باعتقال النائب عن الحزب الديمقراطي "نوه وونغ ريه" في قضية اتهامه بالرشوة.وانعقدت جلسة كاملة للبرلمان، الذي يهيمن عليه الحزب الديمقراطي المعارض، أمس الأربعاء، حيث تم رفض الاقتراح بأغلبية 161 صوتا مقابل 101 صوت وامتناع 6 أعضاء عن التصويت. ويتمتع الحزب الديمقراطي بأغلبية برلمانية، حيث يسيطر على 169 مقعدا.ويُتهم النائب لأربع دورات برلمانية بتلقي 60 مليون وون من الأموال غير المشروعة من رجل أعمال في وقت قريب من الانتخابات البرلمانية لعام 2020 مقابل تقديم خدمات أعمال. ومن جانبه، نفى "نوه" بشدة هذه الاتهامات.وطلبت النيابة العامة إصدار مذكرة توقيف بحق "نوه" يوم 12 ديسمبر بتهمة الرشوة وانتهاك قانون التمويل السياسي. وتم إجراء تصويت برلماني للحصول على موافقة البرلمان على احتجاز النائب، وفقا للقانون الذي يمنح النواب حصانة برلمانية.وكان "نوه" هو النائب البرلماني الرابع الذي تسعى النيابة العامة إلى احتجازه خلال الدورة الحادية والعشرين للبرلمان التي انطلقت في مايو 2020، لكنها المرة الأولى التي يصوت فيها البرلمان ضد مقترح للاحتجاز.