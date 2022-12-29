شركات بناء السفن الكورية تحتل المركز الثاني في الطلبيات الجديدة للعام الثاني

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احتلت شركات بناء السفن في كوريا الجنوبية المركز الثاني عالميا من حيث الطلبيات الجديدة هذا العام، لتتراجع أمام الشركات الصينية للعام الثاني على التوالي.ووفقا لتقرير نشرته خدمة "كلاركسونس" البحثية اليوم الخميس، فازت شركات بناء السفن الكورية بما مجموعه 15.64 مليون طن مكافئ من طلبيات بناء السفن هذا العام، وهو ما يمثل 37% من إجمالي الطلبيات على مستوى العالم.وحصلت الشركات الصينية على 20.34 مليون طن إجمالي معوض، لتحتل 49% من الإجمالي.وبذلك انخفضت الطلبيات الجديدة للشركات الكورية بنسبة 11% عن العام السابق، بالتوازي مع انخفاض الطلبيات العالمية بنسبة 22% على أساس سنوي أيضا.وقد خسرت كوريا الجنوبية المركز الأول لصالح الصين بعد أن ظلت صاحبة المركز الأول لمدة 3 سنوات متتالية حتى عام 2020، حيث يقود الطلب المحلي السوق الصينية.